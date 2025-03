Operação “Moto I” da GNR já está na estrada

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar a partir desta terça-feira e até domingo uma operação de sensibilização, patrulhamento e fiscalização rodoviária aos condutores de motociclos, com especial atenção nos acessos ao Algarve por causa do “World Superbikes 2025”, em Portimão.

A operação visa “contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária grave, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias”.

Em comunicado, a força de segurança indica que o “World Superbikes 2025”, que decorre no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, motiva “um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso ao Algarve”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A realização de eventos de grande dimensão ou projeção mediática internacional implica a adoção de medidas especiais de segurança”, justifica a GNR, lembrando que “os espetáculos motorizados, pela sua dimensão e exposição mediática, constituem-se como eventos que geram um grande afluxo e concentração de espectadores, causando um aumento de relevo da normal circulação rodoviária, em especial nos principais eixos rodoviários de acesso às zonas de espetáculo”.

Por isso, a GNR vai intensificar as ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária, nos períodos e locais de concentração de condutores de veículos de duas rodas a motor, e nos principais eixos rodoviários nacionais para garantir a fluidez do tráfego rodoviário e o apoio aos utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária.

Segundo a força de segurança, “os condutores dos veículos de duas rodas a motor podem ser considerados como um grupo de risco pelo facto das consequências de os acidentes serem normalmente mais graves, tendo em conta a menor capacidade de proteção, em caso de colisão ou despiste”.

De acordo com a GNR, durante o ano de 2024, registaram-se 7.739 acidentes de viação envolvendo veículos de duas a rodas a motor, dos quais resultaram 118 vítimas mortais (cerca 30% do total geral), 693 feridos graves (cerca 36% do total geral) e 5.530 feridos leves (cerca de 21% do total geral).