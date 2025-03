Pedro Nuno Santos: "Uma vitória de Montenegro seria um fator de instabilidade"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, não revela se vai continuar à frente do partido em caso de derrota, alegando, em entrevista à CNN Portugal, que só trabalha "com um cenário de vitória".

Sobre a crise política, Pedro Nuno Santos reiterou que "o PS deu todas as condições para Luís Montenegro governar, aprovou-lhe um orçamento, chumbou duas moções de censura".

"Luís Montenegro não se pode queixar do Partido Socialista, só se pode queixar mesmo de si próprio", acrescentou.

O líder socialista disse ainda estar confiante de que os eleitores vão castigar o primeiro-ministro: "Eu não tenho a menor dúvida de que estas últimas semanas tiveram consequências na forma como os portugueses se relacionam e veem Luís Montenegro."

Pedro Nuno Santos disse também que "era só o que faltava que estes casos todos que têm sido imputados ao primeiro-ministro o beneficiassem e não o prejudicassem."