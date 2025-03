Transferência de hospitais para Misericórdias "em curso" apesar de Governo estar em gestão

O dirigente garante que "indicou há cerca de 15 dias um nome" para os grupos de trabalho que vão fazer o acompanhamento dos estudos de viabilidade económica . Estes grupos, no entanto, ainda não reuniram, nem existe previsão de quando tal deverá acontecer. O ministério também não indicou uma data, mas confirmou que as equipas de trabalho já foram constituídas.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) também confirma a continuidade dos trabalhos. Manuel de Lemos diz ter recebido do Ministério da Saúde a indicação de que "não é por causa das eleições que este processo deveria parar”.

A mesma fonte adianta ainda que o estudo de viabilidade, que precede a entrega da gestão dos hospitais às Misericórdias, vai ser conduzido por Álvaro Almeida, atual diretor executivo do SNS.

Em resposta por escrito a pedido de esclarecimentos da Renascença , a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) diz que está "em curso um processo de análise técnica" e que este "decorre dentro da normalidade".

O processo de transferência de dois hospitais públicos para as Misericórdias vai prosseguir, apesar da demissão do Governo e da marcação de novas eleições, apurou a Renascença .

A transferência dos hospitais de São João da Madeira e de Santo Tirso para a alçada das Misericórdias locais tem por base legislação aprovada em 2013, que permitiu a entrega ao terceiro sector da gestão dos hospitais de Fafe, Anadia e Serpa, no final da governação de Passos Coelho.

Em fevereiro, a instituição fez uma publicação nas redes sociais em que garantia que estava "prevista a efetivação da transferência" naquela data, previsão com a qual o Ministério da Saúde não se comprometeu.

A Misericórdia de Santo Tirso esclarece ainda que, ao contrário do que chegou a ser anunciado, "a transferência da gestão do Hospital Conde S. Bento não ocorrerá a 1 de abril ".

Acordo abrange diversas áreas relacionadas com cui(...)

A mudança de mãos dos equipamentos de São João da Madeira e de Santo Tirso esteve também prevista na altura, mas foi travada quando o governo de António Costa assumiu funções, na sequência de forte contestação.

O plano foi agora retomado pelo executivo da AD, que garante que tudo "depende da análise que está em curso” e só “ocorrerá após a entrega e avaliação” de um “estudo prévio (…) envolvendo uma análise custo-benefício”, explicou há semanas o gabinete de Ana Paula Martins.

Uma ideia secundada por Manuel de Lemos: “Em cima do estudo há uma decisão política. Imagine que o estudo demonstra não existir viabilidade económica?”, questiona o dirigente. No seu entender, esse é um argumento a favor da continuidade do processo, pois haverá sempre margem para o próximo Governo tomar a decisão final.

A direção executiva do SNS recorda que Álvaro Almeida, o atual diretor executivo, "já tinha coordenado, em 2015, os trabalhos sobre esta matéria".