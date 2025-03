Associação dos Cuidadores Informais pede revisão do estatuto

O Governo precisa rever o atual Estatuto do Cuidador Informal. O apelo é deixado, à Renascença, pela presidente da Associação Nacional dos Cuidadores Infomais.

Liliana Gonçalves pede que o reconhecimento de cuidadores principais seja extensível a todos os cuidadores - tenham ou não uma atividade laboral, e que o subsídio de apoio abranja todos os cuidadores independentemente dos recursos e idade da reforma.

Os dados mais recentes revelam que existem mais de 16 mil cuidadores com estatuto aprovado. No entanto, Liliana Gonçalves alerta que o número está muito aquém da realidade, "uma gota no oceano".

"De 200 mil pessoas que terão pelo menos o acesso ao complemento de 1.º grau e 2.º grau, para além de pessoas com demência que temos em Portugal, nós estaremos sempre a falar de pelo menos 400 mil cuidadores a tempo inteiro e pelo menos 400 mil cuidadores que estarão a tempo parcial e a trabalhar", revela.

A presidente da Associação Nacional dos Cuidadores Informais teme que se nada for feito pelos decisores políticos, os cuidadores informais deixem de existir e os problemas de saúde se agravem.

"Aquilo que vai acontecer com a população que cometemos com doenças crónicas e muito envelhecida, e falta de respostas em muitas áreas, nós vamos começar a ter populações muito mais vulneráveis, expostas a problemas de saúde mental, à sobrecarga e as saídas precoces do mercado de trabalho vão continuar a acontecer", adverte.

Liliana Gonçalves pede "que haja uma vontade política para alterar situações de fundo na sociedade da qual os cuidadores informais fazem parte".