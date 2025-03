Atletas vão pagar licença para correr em provas organizadas. Saiba o que muda

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) confirmou esta quarta-feira a notícia avançada pela Renascença sobre o facto de os atletas amadores terem de pagar uma licença para participar em provas de estrada, trail e montanha.

O projeto “Filiação por um dia” vai avançar na próxima época desportiva e vai custar 3 euros por prova.

Em comunicado, a FPA esclarece que também vai ser possível comprar a licença anual, com um valor a partir de 31 euros.

A licença federativa é obrigatória para maiores de 18 anos, “nas provas de atletismo com classificação e com valor de inscrição superior a 5 euros”.

Esta medida, aprovada a 22 de março, na Assembleia Geral da FPA, por proposta das Associações de Atletismo de Braga e de Setúbal, visa “garantir o cumprimento da Lei e salvaguardar a segurança dos praticantes da modalidade, permitindo à FPA controlar e validar todo o processo regulamentar de inscrições”, lê-se no comunicado.

Na próxima época desportiva “será exigido ao atleta não federado, no ato da inscrição numa prova, o fornecimento do seu número de filiado na FPA, para concluir o processo. Caso não seja filiado, o atleta poderá completar o processo de forma célere através do Portal FPA, onde, se cumprir os requisitos em termos de documentação e mediante o pagamento de um valor de 3 euros, que já inclui o seguro, obterá de imediato o seu cartão digital de federado, podendo participar na competição em que se inscreve”.

Licença anual tem vantagens para os atletas, diz FPA

Os atletas amadores que optem pela filiação para toda a época, a partir de 31 euros e “com seguro incluído, podem, sem exceção, participar em todas as provas em território nacional”.

“Ao filiar-se o atleta vai usufruir de cartão digital de filiado, acesso aos mais de 100 centros do Programa Nacional de Marcha e Corrida (acompanhamento por técnicos especialistas em marcha e corrida, treinos em grupo, atividade gratuitas e acesso às infraestruturas disponíveis no centro), acesso a perfil, histórico de participações em provas certificadas, ao calendário oficial de atletismo e aos rankings nacionais, além de beneficiar de descontos nos produtos e serviços disponibilizados pela FPA e pelos seus parceiros”, diz a Federação em comunicado.

A FPA sublinha ainda que esta medida permite aos organizadores das provas, “que assim o entendam, baixar o valor das inscrições, uma vez que o seguro desportivo já estará assegurado através da filiação na FPA”.

A Federação acrescenta que “o valor auferido no âmbito deste processo, será investido no desenvolvimento da modalidade” e diz que “o atletismo, apesar de ser a modalidade nacional mais medalhada em termos Olímpicos, apresentou saldos negativos nos últimos 4 anos, fruto do desinvestimento estatal no desporto”.