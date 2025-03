Barragens do Algarve com 84% da capacidade total de água armazenada

As seis barragens que abastecem o Algarve estão com 84% da capacidade total de armazenamento de água, tendo as chuvas dos últimos dias acrescentado mais 30 milhões de metros cúbicos, disse à Lusa fonte oficial.

De acordo com dados provisórios avançados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entre 18 e 24 de março, o volume de água armazenada nas principais reservas superficiais do Algarve aumentou 6%, uma recuperação de 78% para 84%.

Segundo o presidente da APA, Pimenta Machado, trata-se de um "registo histórico" para a região algarvia, no entanto, aquele responsável aproveitou para alertar para a importância "de se continuar a fazer uma gestão consciente" deste recurso hídrico.

"Temos mais água, o Algarve está neste momento muito mais tranquilo, mas é necessário que se continue a fazer uma utilização responsável da água, para garantir o futuro", realçou.

As seis albufeiras da região totalizam um volume de 376 hectómetros cúbicos (hm3), um aumento de cerca de 217 hm3 de água armazenada em relação ao mês de março de 2024.

Em março de 2024, o total do volume de água armazenado nas seis reservas superficiais do Algarve era de 159 hm3, ou seja, 36% da sua capacidade de armazenamento.

"Face ao período homólogo do ano passado, regista-se um aumento de 99 hm3 no sotavento [leste], o que corresponde a 45%, e de 118 hm3 no barlavento [oeste] (55%)", apontou.

No sotavento algarvio, a Barragem de Odeleite está agora com 98% da sua capacidade (127,34 hm3) e a do Beliche com 91% (43,81 hm3).

No barlavento, as barragens do Funcho (39,12 hm3) e de Odelouca (129,28 hm3) registam 82% da sua capacidade, a do Arade 59% (16,80 hm3) e a da Bravura com 56% (19,35 hm3).

Na passada semana, a Barragem de Odeleite, em Castro Marim, a mais importante do sotavento algarvio, abriu as comportas para uma descarga controlada temporária de água pela primeira vez desde 2018.

A Barragem do Beliche, situada no mesmo concelho do distrito de Faro, a jusante da de Odeleite, foi também alvo de uma descarga controlada.

Em 14 de março, o Governo anunciou, em Faro, um alívio às restrições ao consumo de água no Algarve, equiparando todos os setores, com a imposição de reduções de 5% à agricultura, setor urbano e turismo.