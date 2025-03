Carlos Moedas: “Há mais assaltos que são praticados de forma mais violenta”

“Afinal, não é perceção”. Carlos Moedas diz que o relatório sobre a criminalidade em Portugal lhe veio dar razão.

Os dados provisórios do Relatório Anual de Segurança Interna do ano passado apontam para um aumento da criminalidade violenta.

Em entrevista à SIC Notícias, o autarca de Lisboa lembra que já tinha chamado a atenção para esse problema: “Afinal, não é perceção. Há realmente mais assaltos, assaltos que são praticados de forma mais violenta e, portanto, isso eu senti como presidente da Câmara."

Carlos Moedas recusa ligar o aumento da violência à imigração, mas insiste no fim do licenciamento zero: “Há bem pouco tempo eu pedi ao Governo para acabar, por exemplo, com aquilo que são os licenciamentos zero."

O presidente da Câmara de Lisboa explica que o licenciamento zero “leva qualquer pessoa a poder montar uma loja e, nessa loja, ter pessoas a dormir às escondidas nessa loja, num negócio que não tem nada a ver com a loja das lembranças ou dos souvenirs, e que nós sabemos o que é que lá se passa e, portanto, que são casos de polícia”.

Estas declarações do presidente da Câmara de Lisboa foram feitas na última noite à SIC Notícias, depois de uma reunião da Assembleia Municipal que aprovou uma moção onde se pede ao Governo que altere a lei do licenciamento zero, para evitar a descaracterização da cidade.

De acordo com dados provisórios do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), há mais crimes violentos e um aumento da delinquência juvenil em 2024.

Os dados apontam para um crescimento de 3% da criminalidade violenta, com mais de 14 mil crimes a serem participados às autoridades.