Mulher acusada de tentar matar companheiro com 12 facadas em Matosinhos

O Ministério Público acusou uma mulher de tentativa de homicídio do companheiro com 12 facadas, em agosto de 2024, em Matosinhos, tendo a vítima sobrevivido porque caiu pelas escadas de acesso à rua e pediu ajuda, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o Ministério Público (MP) faz saber que, em despacho datado de 14 de fevereiro, acusou a arguida pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de ameaça agravada.

Segundo a acusação, a arguida e a vítima viviam juntos há dois anos, mas a relação era "marcada por frequentes conflitos decorrentes dos ciúmes da arguida que culminaram, várias vezes, em atos de agressão física e verbal".

De acordo com o MP, no dia 14 de agosto de 2023, dentro da habitação de ambos em Matosinhos, distrito do Porto, e na sequência de um novo conflito, "a arguida insultou o seu companheiro, ameaçou-o e agrediu-o com um objeto decorativo".

Quando a vítima se "preparava para abandonar a residência pretendendo pôr termo à relação, a arguida muniu-se com uma faca de cozinha com 15 centímetros de lâmina e desferiu-lhe diversos golpes (12) na parte superior do corpo (incluindo no tórax, face e cabeça), querendo matá-lo".

A mulher só não terá conseguido matar o então companheiro porque ele caiu "pelas escadas de acesso à rua", conseguiu levantar-se e procurou "imediata ajuda num estabelecimento contíguo".

A arguida está a responder ao processo em prisão preventiva.