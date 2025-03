Narcosubmarinos. Como funcionam e são construídos?

As autoridades portuguesas, em colaboração com outras forças internacionais, intercetaram, esta terça-feira, um narcosubmarino nas águas do Atlântico, a aproximadamente 500 milhas náuticas a sul dos Açores.

A embarcação transportava cerca de 6.500 quilos de cocaína com destino à Península Ibérica.

A operação denominada “Nautilus”, em que participaram, além da PJ, a Marinha e a Força Aérea portuguesas, a Guardia Civil de Espanha, a Drug Enforcement Administration do EUA e a National Crime Agency do Reino Unido, teve origem em informação partilhada pela Guardia Civil no Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa.

Em comunicado, a PJ e a Força Aérea Portuguesa revelaram que o narcosubmarino tinha cinco tripulantes e partira da América do Sul.