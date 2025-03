Número de utentes sem médico de família aumentou no último ano

Depois de um decréscimo em 2024, o número de portugueses sem acesso a médico de família está a subir desde o início do ano: são mais de 36 mil utentes.

De acordo com o Jornal de Notícias, que avança a notícia, em fevereiro, 1, 57 milhões de portugueses não tinham médico de família.

No ano passado o número de utentes sem médico de família baixou 7,5% entre janeiro e dezembro, mas continuava acima de 1,5 milhões.

Os números resultam das aposentações dos profissionais e outras saídas, das entradas de novos médicos, através dos concursos, e também do aumento do número de inscritos nos centros de saúde.

Em declarações ao JN, o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Nuno Jacinto, fala em mudanças constantes na Saúde, cujos impactos são nulos o até negativos. O responsável dá o exemplo das unidades locais de saúde (ULS), que foram criadas em janeiro de 2024 e, agora, há ULS com centros de atendimento clínico (CAC), e vão avançar 20 ULS com unidades de saúde familiar (USF) tipo C – geridas pelo privado ou social –, e cinco ULS que vão ser PPP.