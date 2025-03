PJ detém em Braga suspeito de matar uma mulher em Espanha

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Braga, um cidadão estrangeiro, sobre o qual pediam mandados de detenção europeu e internacional, emitidos pelas autoridades espanholas, por ser suspeito da prática de um crime de homicídio praticado em Alicante.

Em comunicado, a PJ indica que “a vítima, com 37 anos, foi dada como desparecida, naquele país, a 14 de dezembro de 2024, vindo o seu cadáver a ser localizado em meados do passado mês de janeiro, numa zona agrícola, em Rojales”.

“Desde o início da investigação das autoridades espanholas que surgiram fortes indícios da existência de crime de homicídio, com ocultação de cadáver, e do envolvimento do suspeito em tais factos, o qual, logo após os mesmos, terá fugido para países terceiros, supostamente localizados no Médio Oriente e na Ásia”, acrescenta a nota.

De acordo com a PJ, a localização do suspeito em território nacional foi agilizada com a pronta intervenção do Ministério Público – DIAP de Guimarães (Secção Especializada de Criminalidade Violenta), indicando que além deste suspeito foi detido, em Espanha, um outro cidadão.

O detido, de 26 anos, será presente ao Tribunal da Relação de Guimarães tendo em vista apreciar a sua detenção e o pedido de extradição para o Reino de Espanha.