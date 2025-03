Queda de aeronave faz dois feridos em Cerveira

[Em atualização]

Uma aeronave caiu em Vila Nova de Cerveira e fez dois feridos, confirmou a Renascença junto da Proteção Civil.

A informação foi avançada pelo jornal "Correio da Manhã". Os bombeiros mobilizaram para o local, pelas 13h35.

A queda terá acontecido no Aeródromo de Cerval, em Campos, no concelho de Vila Nova de Cerveira. Na página da Proteção Civil nacional, indica-se que o acidente ocorreu em São Pedro da Torre, já no concelho de Valença.

No local, encontram-se, pelo menos, 18 operacionais e sete viaturas.