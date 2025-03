Um ferido em incêndio num silo de fábrica em Oliveira de Azeméis

Um incêndio que deflagrou nesta quarta-feira num silo de uma fábrica de arroz, em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, causou um ferido ligeiro, informou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio num silo de casca de arroz, numa unidade fabril situada na rua do Grémio, na freguesia de Ul, Oliveira de Azeméis, foi dado cerca das 15h00.

O incêndio, que foi dado como dominado cerca das 16h15, causou ferimentos ligeiros num trabalhador que foi transportado para hospital de São Sebastião, na Feira.

No local estiveram meios dos bombeiros de Oliveira de Azeméis, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira e a GNR.