Agregado familiar no IRS passa a poder ser validado até ao fim de fevereiro

O prazo para a comunicação e validação do agregado familiar no IRS vai passar a ter por limite o último dia de fevereiro, segundo um decreto-lei com medidas de simplificação fiscal publicado esta quinta-feira.

O diploma contempla mais de duas dezenas de medidas relacionadas com vários impostos como IRS, IRC, IVA ou IMI, a maior parte das quais contempladas na Agenda para a Simplificação Fiscal que o Governo aprovou em janeiro.

Relativamente ao IRS, e segundo o decreto-lei publicado em Diário da República, o prazo para a comunicação do agregado familiar deixa de estar fixado no dia 15 de fevereiro, passando para o final deste mês, sendo esta também a data para so contribuintes submeterem no Portal das Finanças o documento comprovativo da frequência de estabelecimento de ensino oficial ou autorizado.

Outra das alterações contempladas neste diploma, que entra em vigor em 1 de julho de 2025, coloca também no último dia de fevereiro a data limite para a validação das faturas das despesas gerais familiares ou para os estabelecimentos públicos de saúde comunicarem à AT as taxas moderadoras pagas pelos contribuintes e cujo valor é relevante para o cálculo das deduções com saúde.