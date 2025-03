Atenção: Há pólen no ar no centro e sul de Portugal

O boletim polínico para o período de 28 de março a 3 de abril, importante para doentes alérgicos, indica que na região norte o risco deverá ser baixo a moderado, como na última semana, enquanto nos Açores e na Madeira a concentração de pólen manter-se-á num nível mais baixo.

A SPAIC lembra, no entanto, que, a partir da próxima terça-feira, "existe a previsão de chuva" em algumas zonas do país, o que diminui a carga polínica no ar, devido ao efeito de "lavagem da atmosfera" que é provocado pela precipitação.

"Estas chuvas têm sido intercaladas com algumas abertas com sol, que faz com que a polinização ocorra e que, em certos dias ou momentos, a concentração de pólen no ar possa atingir níveis moderados a elevados", sustenta.

De acordo com a SPAIC, os grãos de pólen que se observam na atmosfera são maioritariamente provenientes das árvores cipreste, plátano e pinheiro e também das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas.

O período de fevereiro a outubro é o que apresenta maiores concentrações totais de pólenes, com picos a verificarem-se de abril a julho.

Os pólenes das ervas, árvores e arbustos são habitualmente os mais importantes como indutores de sintomas alérgicos.