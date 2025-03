Chuva fraca à tarde no interior Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã, em especial no litoral oeste, e durante a tarde no interior.

De acordo com o IPMA, para o interior Norte e Centro estão previstos aguaceiros fracos durante a tarde.

As previsões apontam ainda para formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro, neblina ou nevoeiro matinal, mais provável no interior, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura máxima na região Sul.

O vento será em geral fraco predominando do quadrante norte, soprando por vezes moderado nas terras altas e, durante a tarde, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 13ºC, na Guarda, e os 20ºC, em Santarém, e as temperaturas mínimas entre os 2º C, em Bragança, e os 9ºC, em Coimbra.