Contestatários de abate de jacarandás em Lisboa registam intransigência para alteração de planos

Um grupo de peticionários contra o abate de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, disse esta quinta-feira que "não houve qualquer abertura" da câmara municipal e do promotor do projeto urbanístico de Entrecampos para alterar os planos previstos. Uma moradora protestou esta quinta-feira e foi retirada pela polícia.

"Houve uma total afirmação da irreversibilidade deste contrato. A câmara disse que, no entanto, tentou mitigar ao máximo as externalidades deste projeto, nomeadamente a remoção das árvores, e é um facto que a certo ponto estava previsto remover-se todas as árvores e agora remover-se-ão menos. No entanto, face ao que está previsto agora, com esta remoção de 47 árvores, não houve qualquer abertura para alterar esses planos", afirmou Pedro Franco, um dos porta-vozes da petição contra o abate.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Um grupo de peticionários, incluindo Pedro Franco, tiveram hoje uma reunião com a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (independente eleita pela coligação "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), com a presença do promotor do projeto urbanístico de Entrecampos, a Fidelidade Property.

A petição "Não ao abate dos jacarandás da Av. 5 de Outubro", criada na sexta-feira, 21 de março - Dia da Árvore, reúne hoje mais de 50.000 assinaturas.

A este propósito, foi agendada para domingo, às 15h00, no troço da Avenida 5 de Outubro compreendido entre a Rua da Cruz Vermelha e a Avenida das Forças Armadas, "uma reunião de vizinhos", aberta a todos os cidadãos, para "mostrar o descontentamento" com o abate de jacarandás.

Esta quinta-feira, uma moradora que esteve sentada junto de uma árvore de Jacarandá na Avenida 5 de Outubro para impedir os trabalhos para o seu transplante, no âmbito da construção de um parque de estacionamento subterrâneo, foi retirada do local por polícias.