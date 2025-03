EUA querem os ovos portugueses. Produtores sem capacidade de fornecimento

“Neste momento, a maior subida que se verificou da semana anterior para esta semana deve-se muito a isso, ao reflexo da procura dos Estados Unidos para suprir as necessidades do país, uma vez que a produção decresceu lá. Eles vão pressionando e aumentando a procura um pouco por todo o mundo e essa procura também acaba por chegar aqui a Portugal e aos nossos vizinhos na Europa”, refere.

Um dos fatores que está a levar a este aumento no preço é a pressão causada pela procura norte-americana. A gripe aviária nos Estados Unidos provocou uma quebra na produção de ovos, o que obriga a pressionar os mercados, também a nível europeu, confirma à Renascença Paulo Mota, presidente da ANAPO.

Paulo Mota acrescenta que a ANAPO foi contactada pela Embaixada dos Estados Unidos, em Portugal, no sentido de saber das possibilidades de fornecimento de ovos, mas adianta que o nosso país não tem capacidade de resposta para atender à procura norte-americana.

“Fomos contactados na tentativa de ajudar a suprir as necessidades deles, mas não há disponibilidade no mercado nacional de ovos para exportar, até porque o nosso parque de galinhas é muito pequeno em comparação com a dimensão que eles têm nos Estados Unidos”, aponta.

Em vésperas da época da Páscoa, Paulo Mota prevê que o preço dos ovos venha a atingir um ponto “estacionário”, sem que atinjam os valores verificados nos Estados Unidos.

Quanto à situação da gripe aviária, em Portugal, o presidente da ANAPO entende que “está controlada”, mas frisa que “não se sabe como será o futuro”.

A ANAPO junta cerca de 60 produtores de ovos, a nível nacional, representando a maioria do setor.