Jacarandás. "O homem foi à Lua e não é possível mudar uma rampa de acesso?”

A autarquia de Lisboa recebe esta quinta-feira alguns dos mentores da petição contra o abate de Jacarandás na avenida 5 de Outubro.

Um encontro que vai decorrer depois de, esta manhã, ter começado a operação de retirada daquelas árvores, para a construção dos acessos a um parque de estacionamento público que vai nascer nos antigos terrenos da Feira Popular.

Para Nuno Prates - jardineiro responsável alguns dos jardins de Lisboa e que criticou a medida online - trata-se de uma atitude "de arrogância" por parte do executivo municipal.

"É um confronto, um conflito que destabiliza. Torna-nos menos simpáticos para ter um diálogo que chegue a bom tom e em que haja proveito para todos".

Já Sara Moinhos, a primeira signatária da petição, lamenta a retirada das árvores para a construção dos acessos ao parque.

"O parque público está todo dentro da área da feira popular e realmente o que incomoda o projeto é uma rampa de acesso... Quer dizer, o homem foi à Lua e não é possível mudar uma rampa de acesso?”, questiona.



A reunião com a vereadora do urbanismo está agendada para as 13h00 desta quinta-feira.