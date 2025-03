PJ detém três jovens em Loures por violação de adolescente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta segunda-feira, em Loures, três jovens do sexo masculino, suspeitos de terem praticado crimes de violação agravada e pornografia de menores, contra uma adolescente de 16 anos.

Em comunicado, a PJ esclarece que a investigação teve origem “numa participação do Hospital Beatriz Ângelo à Polícia de Segurança Pública, vindo a PJ a ser ativada dado a competência reservada para a investigação dos crimes em causa”.

“Os factos ocorreram no passado mês de fevereiro, em zona próxima da residência da vítima, na sequência de um encontro, previamente combinado, entre esta e um dos jovens, seu conhecido”, acrescenta a nota.

Segundo a polícia de investigação criminal, “o jovem, de 17 anos, compareceu ao encontro acompanhado de amigos, desconhecidos da vítima, que em contexto grupal constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais”.

“As diligências investigatórias permitiram a recolha de relevantes elementos probatórios, e contaram com o apoio do Laboratório de Polícia Científica e da Unidade de Perícia Tecnológica Informática da PJ”, lê-se no comunicado.

Os três jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo ficado sujeitos às medidas de coação de apresentações periódicas semanais e proibição de contactos com a vítima.