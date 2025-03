Quer uma foto no estilo do Studio Ghibli? Usar o ChatGPT pode colocar em risco a sua privacidade

O ChatGPT ganhou a capacidade de gerar e editar imagens num dia, e no dia seguinte as redes sociais encheram-se de imagens ao estilo do Studio Ghibli, o famoso estúdio japonês de animação do género anime. Tanto que a OpenAI, detentora do ChatGPT, adiou a disponibilização da ferramenta aos utilizadores que não pagam.

Na terça-feira, a OpenAI anunciou o lançamento da geração de imagem nativa no modelo GPT-4o do ChatGPT. A nova função, disponível apenas para os utilizadores que pagam para utilizar o modelo, permite carregar e modificar imagens.

A tendência do estilo do Studio Ghibli chegou rapidamente a Portugal, onde tanto Pedro Nuno Santos como a Iniciativa Liberal fizeram uso das novas capacidades do ChatGPT para produzir conteúdo.