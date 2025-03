SNS quer contratar mais de mil médicos aposentados

De acordo com Ana Paula Martins, há “uma grande quantidade de médicos” disponível para ficar no SNS e o despacho dos concursos será publicado na próxima semana.

“Quando eu falo de médicos de família, estou a falar de cerca de 525 vagas. Tudo o resto (…) são vagas de especialidades hospitalares”, afirmou, à margem do 15.º aniversário dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em Lisboa.

A meio da tarde de hoje, o Ministério da Saúde esclareceu em comunicado que “entre abril de 2024 e fevereiro de 2025 verificou-se o registo de mais 173.970 novos utentes inscritos em cuidados de saúde primários (CSP) e, neste mesmo período, foi atribuído médico de família a mais 175 530 utentes”.

A nota do tutela surgiu depois de o Jornal de Notícias ter hoje noticiado que havia mais de 35 mil utentes sem médico de família do que há um ano.

“No total, 8.951.224 utentes tinham médico de família em fevereiro de 2025. No mesmo mês, existiam 1.565.255 utentes sem médico de família, mais 35.900 utentes face a igual mês de 2024”, indicou.

A tutela adiantou ainda que o número de inscritos nos CSP aumentou, verificando-se que em fevereiro existiam mais 121 mil inscritos do que no mês no ano passado.

“Nós ainda temos um longo trabalho, o país tem um longo trabalho, o Ministério da Saúde tem um longo trabalho para conseguir garantir a todos os portugueses e àqueles que estão a viver entre nós e que têm connosco o seu projeto de vida acesso àquilo que é uma equipa de saúde familiar”, assinalou Ana Paula Martins.

A ministra lembrou os registos no Registo Nacional de Utentes estão sempre a aumentar.

“Nós temos gente nova todos os meses, porque são imigrantes que são legalizados, pessoas que, entretanto, não estavam registadas e que se registam”, vincou.

