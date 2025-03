Taxistas tapavam o taxímetro e cobravam valores acima do registado

A PSP deteve 63 taxistas da região de Lisboa, entre os 20 e os 60 anos, suspeitos da prática do crime de especulação. Segundo a Polícia de Segurança Pública, os detidos cobravam valores acima do registado no taxímetro, que ocultavam.

Os taxistas aproveitavam "o facto da maioria das vítimas ser de nacionalidade estrangeira", informou esta quinta-feira a PSP, para ocultar o taxímetro, e cobravam "ilegalmente suplementos de transporte de bagagem e animal".

As detenções aconteceram entre 1 de janeiro e 24 de março, "nas proximidades de hotéis e zonas turísticas", depois de os agentes verificarem que "os motoristas cobravam preços superiores aos legais para as corridas realizadas".

Segundo a PSP, os veículos foram apreendidos até à decisão judicial. Já os detidos foram "libertados e notificados para se apresentarem a Autoridade Judiciária".