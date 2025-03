Três jovens “influencers” detidos por suspeita de violarem adolescente de 16 anos

Três jovens entre os 17 e os 19 anos de idade, considerados “influencers” pela Polícia Judiciária (PJ), foram detidos na segunda-feira em Loures por suspeita dos crimes de violação agravada e pornografia de menores sobre uma adolescente de 16 anos, anunciou esta quinta-feira a PJ.

Segundo o diretor da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, João Oliveira, os suspeitos “tinham, em termos daquilo que são as redes e as plataformas sociais, uma atividade muitíssimo relevante”, tendo “um público já muito significativo”.

“Foi precisamente no âmbito desse poder de influência que têm, junto de públicos mais jovens, que veio ocorrer esta situação com esta vítima, uma jovem de 16 anos”, esclareceu o agente em conferência de imprensa, apontando que “a jovem era uma seguidora destes jovens influencers”.

Em comunicado, a PJ afirmou que a adolescente vítima dos crimes combinou um encontro com um dos jovens, que conhecia, tendo esse jovem aparecido com outros dois, “desconhecidos da vítima”. Depois, “em contexto grupal constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais”.

A investigação “teve origem numa participação do Hospital Beatriz Ângelo à Polícia de Segurança Pública”, que depois ativou a participação da PJ devido aos crimes em causa.