Aumentam os casos de bebés retidos nas maternidades da região de Lisboa por razões sociais

Estão a aumentar os casos de bebés retidos nas maternidades da região de Lisboa, por razões socias.

É mais um sinal de que a crise na habitação está a contribuir para o disparo destas situações.

Os 28 bebés retidos na Alfredo da Costa em 2024, são quatro vezes mais do que em 2022. 13 eram filhos de mulheres em situação de sem-abrigo, muitas delas imigrantes em situação ilegal.

Não é caso único: também no São Francisco Xavier foram contabilizados no ano passado 26 casos de recém-nascidos sem terem uma casa - mais oito do que em 2023.

Assim como no Garcia de Orta, em Almada, 30 recém-nascidos não tiveram alta por razões sociais, mais cinco do que em 2023.

E destes 30, nove foram separados das mães e encaminhados para instituições de acolhimento.

Diferente é a situação no Amadora-Sintra, onde os números estabilizaram.

Os números são apresentados esta sexta-feira pelo semanário Expresso que ouviu os responsáveis da ação social de diferentes unidades da região de Lisboa que explicam este cenário com a degradação progressiva das condições de vida das famílias, sobretudo desde há dois anos.

As situações sociais incluem sobretudo casos de rejeição dos bebés, ambientes familiares disfuncionais e questões relacionadas com a falta de habitação.