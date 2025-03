Câmara de Lisboa adia sessão de esclarecimento sobre projeto que implica remoção de jacarandás

"Tendo em conta o número de pessoas inscritas e as muitas que ficaram sem conseguir ter acesso devido à limitação de lugares da sala, foi decidido o adiamento e concentração numa única sessão técnica de esclarecimento que irá decorrer no Fórum Lisboa, na Avenida de Roma, 14, próxima quarta-feira, dia 02 de abril, às 18:30", informou a câmara, numa nota enviada à Lusa.

Esta seria a primeira de duas sessões e, tendo em conta o elevado número de interessados em participar, a autarquia decidiu promover uma sessão única, na próxima quarta-feira, em novo local, com maior capacidade.

Para esta tarde, às 18:30, estava prevista a realização da primeira de duas sessões públicas de apresentação e esclarecimento sobre o projeto de Entrecampos, estando a segunda marcada para 02 de abril, às 17:30, mas ambas previstas para o Centro de Informação Urbana de Lisboa, com "entrada livre, sujeita à lotação do espaço".

Na mesma nota, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) referiu que iniciou hoje a plantação de novos jacarandás na Avenida 5 de outubro e nas zonas limítrofes (10 novos jacarandás plantados hoje e cinco no sábado).

"A CML reafirma que, dos 75 jacarandás que iriam ser removidos daquele local, o atual executivo conseguiu salvar 50. Está ainda garantida a plantação de mais 200 jacarandás em diversos locais da cidade de Lisboa", lê-se no comunicado.

A este propósito, a Iniciativa Liberal (IL) na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) requereu a "audição urgente" da câmara na 4.ª Comissão Permanente -- Ambiente e Estrutura Verde, para "esclarecimento cabal da polémica" em torno da remoção de 47 jacarandás na Avenida 5 de Outubro, em que se prevê o abate de 25 destas árvores.

Em resultado deste pedido, foi convocada a audição do vereador da Estrutura Verde, Rui Cordeiro (PSD), para quinta-feira, 03 de abril, às 16:00, nas instalações da AML.

Neste eixo da Avenida 5 de Outubro, no centro de Lisboa, segundo informação da câmara, há 75 jacarandás, dos quais 30 serão mantidos, 20 serão transplantados (a que se juntarão dois plátanos) e os restantes 25 serão abatidos. Simultaneamente, serão replantados 39 jacarandás, a que se juntarão 49 outras árvores.

Em questão está a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, no âmbito da operação urbanística de Entrecampos, nos antigos terrenos da Feira Popular.

Contra este processo, a petição "Não ao abate dos jacarandás da Av. 5 de Outubro", criada na sexta-feira, 21 de março -- Dia da Árvore, reúne hoje mais de 51.500 assinaturas.

Na quinta-feira, após uma reunião com a câmara municipal e o promotor do projeto urbanístico de Entrecampos, um grupo de peticionários contra o abate de jacarandás disse que "não houve qualquer abertura" para alterar os planos previstos.

Em representação desta petição, Pedro Franco destacou a providência cautelar apresentada pelo PAN para suspender a transplantação destas árvores, esperando que dê tempo para "pressionar mais" os promotores a alterarem o que foi contratualizado.

Na quinta-feira, a CML começou os "trabalhos preparatórios" para transplantar 20 jacarandás da Avenida 5 de Outubro, tendo hoje iniciado a plantação de novas árvores desta espécie, de acordo com o gabinete do presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD).

Fonte da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, presidida por Daniel Gonçalves (PSD), disse à Lusa que foi "apanhada de surpresa" com a plantação de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, desde as 10:00 de hoje, afirmando que não houve qualquer aviso por parte do executivo municipal.

Relativamente a todo este processo, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas recusou, para já, pronunciar-se publicamente.

Na manhã de hoje, o Movimento de União em Defesa das Árvores (MUDA) esteve na Avenida 5 de Outubro, onde colocou faixas de protesto contra o abate de jacarandás, em que se podia ler, por exemplo, "a CML tem de parar de matar árvores".

Na quarta-feira, em reunião pública do executivo municipal, a liderança PSD/CDS-PP reforçou que o plano é "abater menos e plantar mais" jacarandás na Avenida 5 de Outubro, mas PS e PCP ressalvaram que o projeto inicial não previa abates.