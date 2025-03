Direção da PJ entende que relações em ambientes digitais estão na base do aumento de crimes sexuais

A Polícia Judiciária (PJ) admite que as relações em ambientes digitais estará na base do aumento de crimes sexuais. A tese é defendida pelo diretor nacional adjunto da PJ ao Jornal de Notícias.

Carlos Farinha diz que o fenómeno cresce no quadro das redes sociais. Uma declaração que ganha relevo, depois de a versão provisória do relatório de segurança interna apontar para um aumento de 10% da violência sexual.

Nas últimas horas, saíram em liberdade os três jovens que tinham sido detidos em Loures por suspeita de violação de uma rapariga de 16 anos. Os suspeitos estão acusados de filmar e publicar imagens da violação nas redes sociais.

Segundo o diretor da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, João Oliveira, os suspeitos “tinham, em termos daquilo que são as redes e as plataformas sociais, uma atividade muitíssimo relevante”, tendo “um público já muito significativo”.

“Foi precisamente no âmbito desse poder de influência que têm, junto de públicos mais jovens, que veio ocorrer esta situação com esta vítima, uma jovem de 16 anos”, esclareceu o agente em conferência de imprensa, apontando que “a jovem era uma seguidora destes jovens influencers”.