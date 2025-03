EUA querem os ovos portugueses. Produtores sem capacidade de fornecimento

Veja também:

O preço dos ovos não pára de subir. Em apenas três semanas, o preço de meia dúzia de ovos subiu 43 cêntimos, ultrapassando os dois euros. De acordo com os dados da DECO, desde o início de 2025, o preço médio passou de 1,61 euros para 2,05 euros, uma variação de 27,2%.

Para Paulo Mota, presidente da Associação Nacional dos Avicultores Produtores de Ovos (ANAPO), esta subida de preços assenta no aumento de procura por parte dos EUA, devido aos surtos de gripe das aves, no acréscimo de consumo em época de Páscoa, e nos aumentos dos fatores de produção.

“O aumento tem muito a ver com o aumento de procura por parte dos Estados Unidos. Tem crescido bastante a procura, mas depois há outros fatores menos relevantes, mas que todos em conjunto fazem a diferença, nomeadamente o acréscimo do consumo nesta época, os custos de produção que têm aumentado e também houve essa necessidade de refletir alguma coisa no preço ao consumidor”, explica.