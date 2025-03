Já pode carregar o cartão Andante com a Via Verde

Agora passa a ser possível carregar o andante com a aplicação da Via Verde. Foi apresentada esta sexta-feira uma parceria que permite aos utilizadores carregarem os seus cartões Andante através das plataformas digitais da Via Verde.

A medida foi desenvolvida a pensar na "facilidade no acesso e na cobrança do transporte público", como explica Eduardo Ramos, CEO da Via Verde. A empresa ficou encarregue da organização da nova funcionalidade, que em poucos passos permite o carregamento dos cartões Andante através da ferramenta de NFC. "Instala a aplicação, replica o cartão através do contactless, e, a partir daí, permite carregar o Andante", explica o CEO.

Marco Martins, presidente dos Transportes Metropolitanos do Porto, acredita que esta parceria tem o poder de "aproximar o Andante do cidadão" e tornar "mais fácil, por várias vias, poder usar o Andante".

Na apresentação, que foi realizada na estação de metro do Campo 24 de Agosto esta sexta-feira, as duas empresas realçaram que esta nova funcionalidade foi pensada tendo em conta a digitalização do serviço de transportes, que pretende "trabalhar para que, no futuro, a pessoa, apenas com o telemóvel - como acontece com os outros países da Europa - possa usar o transporte público", como afirma Marco Martins.

Nesse sentido, o público-alvo da funcionalidade são os jovens que utilizam os transportes públicos pelo menos uma vez por semana.

Os utilizadores podem usufruir desta ferramenta de forma gratuita através da escolha do plano "cidade".