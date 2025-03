PJ deteve homem que fazia exame teórico de condução em nome de outra pessoa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito um homem de 30 anos que, usando a identidade de outra pessoa, frequentou aulas e fez exame teórico para a carta de condução e no qual obteve aprovação.

De acordo com o comunicado da PJ hoje divulgado, o Departamento de Investigação Criminal de Aveiro deteve na quinta-feira, "em flagrante delito, um homem suspeito da autoria dos crimes de uso de documento de identificação alheio, falsificação de documento autêntico e falsidade informática", ao qual foi entretanto aplicado termo de identidade e residência como medida de coação.

Segundo a PJ, no decurso da prova teórica para obtenção de carta de condução "surgiram dúvidas sobre a identidade de um dos candidatos", levando à intervenção desta polícia, que constatou que o suspeito se inscreveu e frequentou as aulas teóricas da carta de condução "fazendo passar-se por uma terceira pessoa das suas relações".

"Esta usurpação da identidade culminou com a realização da referida prova teórica, na qual obteve aproveitamento no sistema informático do Centro de Exames do Instituto da Mobilidade e dos Transportes", adiantou ainda a PJ.