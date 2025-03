Sol e calor no fim de semana. Temperatura sobe em todo o território

O fim de semana promete ser de sol e com as temperaturas a subirem em todo o país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã no litoral a norte do Cabo Raso, e durante a tarde no interior Norte e Centro.

As previsões apontam também para uma pequena subida de temperatura, sendo mais significativa da máxima na região Sul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O IPMA avisa ainda para a possibilidade de formação de geada em alguns locais do Nordeste Transmontano e da Beira Alta e acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 15ºC, na Guarda, e os 23ºC, em Santarém, e as temperaturas mínimas entre os 2º C, em Bragança, e os 11ºC, em Faro.

No sábado, o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade nas regiões do litoral até início da manhã.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no litoral Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima nas regiões do litoral.

Domingo será muito idêntico ao dia de sábado, com as temperaturas máximas mais elevadas e um acentuado arrefecimento noturno. Espera-se mesmo uma ligeira descida da temperatura máxima, especificamente na região Sul.