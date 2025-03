Subida do preço dos ovos faz folares de Vale de Ílhavo ficarem mais caros

Várias padeiras de Vale de Ílhavo decidiram subir o preço dos folares cozidos em forno a lenha, um produto tradicional desta localidade de Ílhavo, no distrito de Aveiro, devido à escalada do preço dos ovos.

Em declarações à agência Lusa, Soraia Santos, neta da padeira Brilhanta, disse que os ovos têm sofrido aumentos todas as semanas.

"Há duas semanas paguei 2,05 euros por uma dúzia, esta semana paguei a 2,10 euros e para a semana já fui informada que vai passar para 2,20 euros", contou.

Em virtude desta subida, a padeira decidiu aumentar este mês o preço dos folares em cerca de 25 cêntimos. "Atualmente estamos a vender o folar a 3,50 euros por ovo e a 3,25 euros o bolo de meio quilo (folar sem ovo)", precisou.

Soraia Santos diz que não deverá aumentar os preços até à Páscoa, até porque já tem várias encomendas de empresas para oferecer folares aos seus trabalhadores e por isso terá de assegurar este preço.

A padeira Ana Amador ainda mantém os folares ao mesmo preço, mas já assumiu que irá aumentar o valor a partir de 01 de abril, devido ao agravamento do preço dos ovos.

"Já é normal o preço dos ovos aumentarem nesta altura do ano, só que este ano, de uma semana para a outra, aumentou 25 cêntimos em dúzia", observou.

A padeira, que na semana da Páscoa do ano passado gastou mais de 18 mil ovos, disse que falou com a sua fornecedora que lhe garantiu que o produto não irá faltar.

Já a padeira Maria de Lurdes disse que subiu os preços no início deste ano e não faz tensão de voltar a aumentar o valor dos folares, para não prejudicar as vendas.

"Não podemos aumentar mais. Isto está a ficar muito complicado, porque as pessoas já estão a comprar muito menos do que nos outros anos", disse a padeira, que também vende nos dois mercados em Aveiro.

Atualmente, há várias padeiras de Vale de Ílhavo que já cozem folares durante todo o ano, mas na semana que antecede a Páscoa os números atingem proporções inéditas, de modo que se torna difícil fazer face às encomendas.

Este fim de semana decorre também a Festa do Pão de Vale de Ílhavo, que pretende dar a conhecer "os segredos" da confeção artesanal de padas, folares e broa.

A iniciativa decorre numa tenda montada no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, onde as padeiras irão a vender pão e folar a partir das 14:30, até o stock acabar.

No domingo de manhã haverá uma visita interpretativa a Vale de Ílhavo para conhecer "in loco" o património material e imaterial deste lugar, recentemente incluído na rede "Aldeias de Portugal".

Há alguns anos, quase todas as famílias de Vale de Ílhavo se dedicavam à produção de pão. Atualmente, resistem cerca de uma dezena de padeiras que continuam a cozer o pão conforme lhes ensinaram as mães e as avós, sendo que algumas delas já só trabalham aos sábados.