Detidos três homens por roubar e agredir outro no centro de Faro

A PSP deteve na madrugada de sexta-feira três homens por terem roubado e agredido um homem no centro de Faro, tendo a dois deles sido decretada prisão preventiva, foi este sábado divulgado.

Em comunicado, a PSP adianta que as detenções ocorreram após uma patrulha àquela zona da cidade, em que polícias do Corpo de Intervenção encontraram prostrado no chão um homem que tinha sido agredido, apresentando "ferimentos de alguma gravidade".

Quando se aproximaram para lhe prestar auxílio, a vítima informou os agentes da Unidade Especial de Polícia de Faro ter sido agredida por três homens, que lhe tinham ainda roubado um anel, um telemóvel e 60 euros.

"Com base na descrição obtida dos suspeitos e imagens do sistema de videovigilância em operação nesta cidade, foram desenvolvidas diligências no sentido de os tentar localizar e proceder à sua detenção, o que se veio a conseguir alguns minutos depois", lê-se na nota. .

Segundo a PSP, parte do dinheiro foi apreendido, mas os suspeitos, com idades entre os 24 e 28 anos, "recusaram-se a indicar onde se encontrava o anel e o telemóvel roubados, inviabilizando assim, pelo menos de momento, a sua recuperação".

Os detidos foram hoje de manhã presentes a tribunal, tendo sido decretada prisão preventiva a dois deles, tendo o terceiro elemento ficado sujeito a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência. .