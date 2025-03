GNR apreende mais de 8 quilos de noz de areca e bebidas alcólicas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 8,85 quilos de noz de areca e 6,3 litros de bebidas alcoólicas, no âmbito de uma operação de combate à economia paralela e às práticas de fraude e de evasão fiscal, foi hoje anunciado.

A operação "Dromedário" foi levada a cabo na quinta-feira passada, em todo o território nacional continental, pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, especifica um comunicado daquela força de segurança.

Esta operação teve como "principal objetivo o reforço da fiscalização do Regime de Bens em Circulação (RBC), com especial incidência no cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)", especifica a GNR. .

O controlo incidiu sobre mercados abastecedores e transportes de mercadorias, nos principais eixos rodoviários de acesso a esses mercados.

A operação resultou ainda na instauração de 144 autos de contraordenação, depois de terem sido fiscalizados 537 veículos e dois estabelecimentos comerciais.

Em causa estiveram 140 situações de infração ao regime dos bens em circulação, duas infrações ao Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas, uma infração ao Imposto sobre Veículos (ISV) e uma de comercialização de substâncias psicoativas proibidas.

A operação envolveu 63 militares dos Destacamentos de Ação Fiscal (DAF) do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.

No período anterior à operação "Dromedário", entre os dias 21 e 27 de março, a GNR desenvolveu uma série de ações no âmbito da prevenção e combate à criminalidade e sinistralidade rodoviária, bem como de fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional.

Esta operação resultou na detenção de 392 pessoas em flagrante delito, entre as quais 156 por condução sob o efeito do álcool, 117 por condução sem habilitação legal, 23 por tráfico de droga, 21 por violência doméstica, 16 por furto e roubo e 13 por posse ilegal de armas e arma proibida.

Foram ainda apreendidas mais de 1.295 doses de haxixe, 367 de MDMA, 332 de cocaína e 4,8 doses de anfetaminas, bem como 25 armas de fogo, 13 armas brancas ou proibidas, 140 munições, 38 viaturas, uma embarcação e 1.224,57 euros em dinheiro.

No que respeita à fiscalização do trânsito, nesse mesmo período, a GNR detetou um total de 9.305 infrações, das quais destaca 1.007 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2.273 por excesso de velocidade, 446 relacionadas com tacógrafos, 398 relacionadas com falhas de iluminação e sinalização, 307 por uso de telemóvel durante a condução, 257 por falta de seguro de responsabilidade civil, 240 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, e 236 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças.