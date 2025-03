Montenegro. Arritmia cardíaca "não mata", mas "dá sintomas muito desagradáveis", diz cardiologista

Dentro do carro em que deixou a unidade hospitalar acrescentou que vai descansar no fim de semana e retomar a agenda normal na próxima segunda-feira.

Um episódio de arritmia cardíaca pode ser motivado por questões ligadas a stress, hipertensão ou outros problemas cardíacos, mas em declarações à Renascença, o cardiologista Nuno Cardim diz que o stress é um dos principais fatores que pode provocar um batimento do coração irregular.

“Normalmente o coração bate de uma maneira certa e regular, mas em algumas situações esta arritmia aparece. Quer dizer que os chefes de orquestra que normalmente comanda o ritmo cardíaco perde o controle e o coração bate duma maneira completamente desorganizada e muitas vezes rápida. Não mata, mas pode ser muito sintomática porque ter o coração a bater a uma velocidade muito rápida não é nada confortável e dá sintomas muito desagradáveis. Tem que ser tratada”, afirma.

Nuno Cardim refere também as possibilidades de tratamento.

“O tratamento consiste, de uma maneira geral, numa fase aguda, com fármacos, ou, quando os fármacos não funcionam, tem que se fazer um tratamento que se chama cardioversão elétrica. É um pequeno choque elétrico aplicado que faz o coração voltar ao ritmo cardíaco normal e depois, a longo prazo, há um tratamento que é em princípio curativo, que se chama ablação. É um tratamento. invasivo que se faz, não em fase aguda, mas quando os doentes são muito sintomáticos e têm muito episódios destes. Estamos habituados a falar em cateterismo para as artérias coronárias, aqui não, trata-se de cateterismo para os fios elétricos do coração, para tentar acabar de vez com a arritmia”, esclarece.

Luís Montenegro irá agora descansar estes dois dias.