Proteção Civil da Madeira regista 62 ocorrências devido a vento forte

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira informou ter registado hoje 62 ocorrências relacionadas com o vento forte que assolou a região, situações que envolveram 126 operacionais e 63 meios terrestres.

No balanço das ocorrências divulgado até cerca das 18:30, a autoridade regional enuncia que foram notificadas, entre outras, 22 situações de quedas de árvores, 29 afetações de estruturas, sete danos na rede elétrica e dois movimentos de massas.

A maioria das situações aconteceram no Funchal (43), outras 12 no município de Câmara de Lobos, cinco em Santa Cruz, uma na Ribeira Brava e outra em Machico.

"Todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal", indica a Proteção Civil do arquipélago, que esteve sob aviso meteorológico amarelo (o menos grave).

Entretanto, a capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", lê-se na indicação da autoridade marítima regional.

Segundo a capitania, também "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas".