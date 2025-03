Com sol e calor, tenha cuidado se for à praia: "Ainda há muita agitação marítima"

Nos próximos dias, quem anda perto do mar “deve sempre pensar que a segurança começa em si” e deve seguir um conjunto de precauções, a começar por evitar os mergulhos e garantir a segurança das crianças na praia.

“Apresenta um risco elevado de efeitos de agitação marítima , de ondulação forte que se verifica, normalmente, neste período do ano. Isto origina zonas de fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros nas praias, que não se encontram ainda sinalizados”, assinala, em declarações à Renascença , o comandante Sá Granja, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

O sol e as temperaturas mais elevadas dão vontade de ir a banhos, mas a cautela à beira-mar nesta altura do ano tem de ser redobrada. É o apelo da Autoridade Marítima Nacional que, em fim-de-semana de calor, relembra que o mar “ainda é de inverno” por estas semanas e que isso exige maiores cuidados para quem for à praia.

“Vigiar permanentemente as crianças e não permitir que se afastem, mantendo-as sempre próximas de um adulto. Evitar comportamentos de risco, não se aproximando da água ou caminhar na areia morada. Não virar as costas ao mar e oferecer sempre uma distância de segurança em relação à linha de água. E, caso se testemunhe uma situação de perigo dentro de água, não entrar e pedir ajuda através do 112”, apelou.

Este domingo, a Autoridade Marítima informou em comunicado que três homens foram resgatados do mar na praia da Rocha, em Portimão. O alerta foi dado pelas 13h58 e, no local, estiveram operacionais da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Ferragudo, dos Bombeiros Voluntários e do INEM. Um dos resgatados teve de ser levado até ao hospital.