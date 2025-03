I Renascença Meia Maratona internacional de Fátima condiciona acessos na Cova da Iria

A I Renascença Meia Maratona internacional de Fátima arranca este domingo de manhã com a participação de cerca de duas mil pessoas.

Nos acessos à zona do santuário vigoram já algumas restrições ao trânsito automóvel.

"O dispositivo da Guarda Nacional Republicana está previsto empenhamento de 56 militares. Vai haver alguns condicionamentos de trânsito, sobretudo na zona da Cova da Iria, nomeadamente nas Avenidas de D. José Alves e Beato Nuno, na Rotunda Norte e an Rotunda Sul, assim como também na estrada nacional de Torres Novas", avança à Renascença o major João Moderno.

A GNR aconselha os que prentendam deslocar-se à Cova de Iria a utilizar as informações já disponíveis na aplicação Waze para facilitar o acesso ao Santuário

As pessoas que não são aqui da zona podem colocar no GPS o WAZE no deslocamento para Fátima, porque vai dar, digamos assim, os caminhos mais fáceis para chegar aqui ao santuário de Fátima. O início da prova será às 9 h30 e prevê-se que o término será ao meio-dia e meia e prevê-se também que exista 1.900 participantes na prova."