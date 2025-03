​INEM encaminhou 7.886 doentes para a Via Verde do AVC em 2024

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) encaminhou para a Via Verde do Acidente Vascular Cerebral (AVC) dos hospitais 7.886 utentes, em 2024, uma média de 22 doentes por dia.

A propósito do Dia Nacional do Doente com AVC, o INEM divulgou este domingo que o número de doentes com suspeita de AVC encaminhados para as vias verdes hospitalares é mais baixo do que no ano anterior, quando tinham sido enviados 8.796 doentes. No entanto, é o segundo mais alto desde 2019.

O INEM justifica esta redução de 910 casos, pelo facto "de terem sido excluídos da análise os casos de AVC cuja hora de início de sintomas ocorreu mais de 24 horas antes da chamada para o 112, anteriormente contabilizados", refere uma nota de imprensa.

Por outro lado, "o reforço da formação dos profissionais tem permitido identificar de forma mais precisa as Vias Verdes AVC, reduzindo os falsos positivos".

Segundo o INEM, o distrito do Porto registou o número mais elevado de casos encaminhados através da Via Verde AVC, com 1.539 doentes, seguido de Lisboa e Setúbal, com 1.526 e 626 casos, respetivamente.

Em 2024, do total de casos registados no pré-hospitalar, 77% das pessoas tinham mais de 65 anos e 52% eram do sexo feminino.

As primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais, considera o INEM, explicando que "é nesta janela temporal que os principais tratamentos têm maior eficácia".

Por esse motivo, aconselha a ligar 112 na presença de sintomas como falta de força num braço, boca ao lado ou dificuldade em falar.

"Colaborar com os profissionais do Centro de Orientação de Doentes urgentes (CODU) é fundamental para uma triagem e encaminhamento corretos de todas as situações suspeitas de AVC", acrescenta.

O AVC é um défice neurológico súbito, motivado por isquemia (deficiência de irrigação sanguínea) ou hemorragia no cérebro e continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, informa o INEM.

É também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.

O INEM adianta que a prevenção do AVC passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis, evitar o tabaco e a vida sedentária e ter especial atenção a doenças como a hipertensão, diabetes ou arritmias cardíacas.