"O motorista estará foragido", diz bombeiro. Três ciclistas atropelados na Marginal de Cascais

Um automobilista atropelou, na manhã deste domingo, na Marginal de Cascais, três ciclistas, pondo-se de seguida em fuga.

"O motorista estará foragido. A primeira informação é que teria sido um carro que circulava no sentido Cascais-Lisboa a alta velocidade e que abalroou os três ciclistas e que fugiu. É a informação que nós temos", disse à Renascença o adjunto do comandante dos Bombeiros Voluntários de Oeiras, Vítor Pato.



"Na nossa chegada, detetamos três feridos, dois graves e um leve. As vítimas foram estabilizadas no local", relata Vítor Pato.

"O ciclista, que apresentava um estado mais grave foi inicialmente iria para Santa Maria, mas depois foi transportado para São José. Os outros dois feridos foram encaminhados para o hospital São Francisco Xavier", detalha.

"Falámos com as autoridades competentes e passamos informações à PSP, que, possivelmente, a esta hora, está a fazer as diligências necessárias", remata, numa referência ao suspeito em fuga.