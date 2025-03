PJ detém homem na Marinha Grande para cumprir pena por roubo

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária deteve um homem na Marinha Grande para cumprimento de pena de prisão de dois anos e meio por vários crimes de roubo, anunciou hoje aquela polícia criminal.

Sob o homem de 29 anos pendia um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades nacionais, por crimes de roubo, ocorridos em 2020, na cidade de Viseu, com recurso a violência física, refere um comunicado da PJ.

Por estes factos o homem foi condenado a uma pena de dois anos e meio, mas nunca a cumpriu por se encontrar em parte incerta até esta data.

Posteriormente, em 2021, no âmbito de outra investigação, o homem foi identificado como sendo o autor de vários roubos com arma de fogo, ocorridos na cidade de Coimbra. Também neste caso as autoridades não conseguiram notificá-lo e levá-lo a julgamento.

"Diligências desenvolvidas pela Diretoria do Norte, na madrugada desta sexta-feira, permitiram agora conduzi-lo aos serviços prisionais para cumprimento da pena de 2 anos e meio a que tinha sido condenado por decisão judicial de 2021", acrescenta o comunicado.