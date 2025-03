Praticante de parapente desaparece junto à praia das Furnas, operações de busca no local

Foi dado este sábado, pelas 17h20, o alerta para o possível desaparecimento de um praticante de parapente, a sul da praia das Furnas, no concelho de Vila do Bispo.

Um popular que se encontrava na zona avistou um equipamento de parapente dentro de água e alertou as autoridades. Elementos da Estação Salva-vidas de Sagres deslocaram-se ao local e recolheram o material.

Não foi encontrado ninguém nas imediações. As buscas começaram de imediato.

A operação é coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lagos. Estão envolvidos elementos da Estação Salva-vidas de Sagres, da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

Foram também ativados dois drones do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve (CREPCA), para reforçar o apoio aéreo.

Ainda não há informação sobre a identidade do desaparecido. As causas do incidente permanecem por apurar.