Atropelamentos com fuga. Estão a aumentar? O que diz a lei?

EU

31 mar, 2025 PORTUGAL 10:48

Todo o ABANDONO após um atropelamento é CONDENÁVEL e devia ser BEM PUNIDO. Ao Domingo é com bastante frequência ver na estrada cidadãos a praticarem ciclismo. É uma prática saudável SE cumpridas as REGRAS de circulação. As estradas onde essa actividade é praticada na sua grande maioria ou está em MÁS condições ou são estreitas para além das BERMAS serem DESNIVELADAS. Perante estas estradas os CICLISTAS deviam também tomar as PRECAUÇÕES para uma boa circulação. O que vejo SÃO ROLADORES paralelos UNS aos OUTROS em número nada aconselhável. Depois é também normal que quando são ALERTADOS através da BUZINA fazerem ouvidos de MERCADOR. Ao dizer isto NÃO QUERO condenar quem foi atropelado MAS SIM alertar para o que é um FACTO. Quanto aos FUGITIVOS é apanhá-los e não poderem conduzir por meia dúzia de anos para além das penas CRIMINAIS. Já agora aproveito e ALERTO para os UTILIZADORES de TROTINETES pois estes NÃO respeitam as REGRAS do CIVISMO muito menos as de trânsito.