Atropelamentos com fuga. Estão a aumentar? O que diz a lei?

O tema dos atropelamentos com fuga está novamente na ordem do dia. No domingo, em Oeiras, três ciclistas foram atropelados por um veículo que fugiu do local. Na Amadora, uma criança de 10 anos foi colhida por um motociclista, que também se colocou em fuga. Ambos os condutores permanecem por identificar.

Quantos atropelamentos com fuga ocorreram, no ano passado, em Portugal?

Em 2024, foram registados 373 atropelamentos em que os condutores fugiram do local e não prestaram assistência. Este número foi revelado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao “Diário de Notícias”, no início de março.

Qual é a tendência: está a aumentar ou diminuir?

A aumentar. Em 2023, registaram-se 359 casos, um número já superior ao de anos anteriores: 244 em 2021 e 337 em 2022.

O número de atropelamentos de peões – em geral – está a aumentar?

O número de atropelamentos de peões tem vindo a aumentar nos últimos anos, depois de uma quebra significativa em 2020.

Entre 2020 e 2023, os casos subiram de 3 711 para 4 873. Esta tendência recente pode refletir o regresso à normalidade após os confinamentos da pandemia, com mais mobilidade nas ruas e nas estradas.

Mas se olharmos para um período mais alargado, a evolução é de descida. Em 2010 registaram-se 5 964 atropelamentos — mais 1 000 do que em 2023.