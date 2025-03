Criminalidade sexual aumenta entre jovens, crimes "cada vez mais graves"

Veja também:

A delinquência juvenil manteve no ano passado a tendência de subida desde 2021, revela o relatório de segurança interna, que destaca "a predominância de casos ligados à criminalidade sexual" e ao agravamento dos crimes entre os jovens.

Uma versão preliminar do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024, que vai ser aprovado esta segunda-feira na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, indica que a delinquência juvenil mantém a tendência de subida desde 2021, registando no ano passado um aumento de 12,5% em relação a 2023, continuando também a aumentar a criminalidade grupal, que registou um acréscimo de 7,7%.

Segundo o documento, no ano passado manteve-se "a predominância de casos ligados à criminalidade sexual, nomeadamente o abuso sexual de crianças cometido por ofensores menores, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos", além de merecer "igualmente destaque o crime de pornografia de menores com recurso a aplicações como Discord e Whatsapp, utilizadas para partilha de ficheiros de cariz sexual e pornográfico".