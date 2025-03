Da Praça do Comércio ao Parque Tejo. Carris lança projeto do elétrico 16E

Segundo a informação do site 16e.carris.pt , a linha de 12 quilómetros vai ter 18 paragens, e a viagem do centro da cidade à ponta sul do Parque das Nações vai demorar 15 minutos. Há paragens no terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, na Fábrica de Unicórnios, Marvila, Braço de Prata, Oceanário, na estação do Oriente e ao longo da Alameda dos Oceanos.

O projeto permite a ligação direta ao Metro de Lisboa nas linhas Azul (Terreiro do Paço) e Vermelha (na estação do Oriente), com a Carris a indicar ainda a ligação direta à linha Verde – apesar de não ser possível perceber onde os dois trajetos se cruzam. Os elétricos vão ainda chegar ao sistema BRT de Loures.

Apesar de não ser possível perceber como vai ser a inserção do canal exclusivo para este metro ligeiro no espaço urbano em causa – o programa base, a avaliação de impacte ambiental e a contratação do projeto apenas vão acontecer este ano, com o projeto de execução agendado para 2026 –, a Carris faz questão de dizer que está a ter “em consideração os eixos arbóreos, assegurando o crescimento do número de árvores”. As ruas específicas a percorrer apenas vão ser decididas com o estudo de impacte ambiental.

O investimento previsto é de 160 milhões de euros, incluindo os novos elétricos que serão necessários para assegurar a oferta. A cadência dos elétricos não é especificada.

O projeto surge no eixo do LIOS (Linha Intermodal Sustentável) da zona Oriental de Lisboa. A linha pensada para esta zona ligava, originalmente, Santa Apolónia a Sacavém, com 17 paragens ao longo de mais de dez quilómetros.

Do outro lado da cidade, o LIOS Ocidental vai ligar Alcântara, a partir da nova estação terminal da linha Vermelha do Metro de Lisboa, até Oeiras.