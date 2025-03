Encontrado corpo de homem no rio Douro no Porto

O corpo de um homem, com cerca de 40 anos foi, nesta segunda-feira ao início da manhã, encontrado nas rochas do rio Douro, em frente às escadas de Guindais, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, informou a Polícia Marítima.

Em comunicado, esclarece que, na sequência de um alerta recebido pelas 7h31, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a presença de um corpo no rio Douro, "deslocaram-se de imediato para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, da Polícia Judiciária, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Portuenses, dos Bombeiros Voluntários do Porto e do INEM".

O corpo foi retirado do rio pelos bombeiros, tendo o óbito sido declarado pelo médico do INEM. Após diligências por parte da Polícia Judiciária, o corpo da vítima foi transportado pelos Bombeiros Voluntários do Porto para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

O Comando Local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.