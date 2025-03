Há mais arguidos por crimes económicos, mas menos detidos

Veja também:

O número de arguidos relacionados com crimes económicos aumentou no ano passado mais de 50% e o número de detidos diminuiu cerca de 40%, revela o Relatório Anual de Segurança Interna.

Segundo o documento apresentado hoje no Conselho Superior de Segurança Interna (RASI), foram constituídos 1.281 arguidos só no ano passado e foram detidas 69 pessoas no âmbito de processos relacionados com crimes de corrupção, branquamento de capitais, abuso de poder, peculato e recebimento indevido. O RASI sublinha ainda que o número de mulheres constituídas arguidas aumentou cerca de 65%.

Em relação aos inquéritos abertos em 2024, registou-se um aumento de 18% no total de crimes, sendo o branqueamento o crime que registou um maior aumento, que rondou os 44%. Aliás, o crime de branqueamento engloba também 40% dos arguidos constituídos no ano passado.

No sentido contrário, os inquéritos abertos relacionados com corrupção ativa diminuíram 13% e com corrupção passiva diminuiram 23%.

O RASI é elaborado pelo Sistema de Segurança Interna e aprovado no Conselho Superior de Segurança Interna, órgão interministerial de audição e consulta em matéria de segurança interna que é presidido pelo primeiro-ministro.

Além dos diretores das polícias e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e do Serviço de Informações de Segurança, fazem também parte deste órgão os ministros da Administração Interna, Presidência, Justiça, Defesa Nacional, Finanças e Obras Públicas, Transportes e Comunicações e o Procurador-Geral da República.