Novo medicamento para a obesidade chega às farmácias. Tratamento para um mês custa quase 245 euros

Chama-se Wegovy – é um novo medicamento para o tratamento da obesidade e pode ser prescrito pelos médicos a partir de terça-feira.

De acordo com o jornal Público, a expetativa é que este fármaco esteja disponível nas farmácias a 7 de abril.

No entanto, não terá comparticipação, o que fará com que os doentes tenham de gastar quase 245 euros por mês com este medicamento injetável.

Em declarações ao jornal, José Silva Nunes, médico endocrinologista e presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO), explica que “o Wegovy é o segundo fármaco com um grau de potência superior aos que até agora estavam no mercado para o tratamento da obesidade”.

Estudos indicam que o Wegovy permite uma perda de peso média de 17% e reduz eventos cardiovasculares em 20%.

O novo fármaco está indicado como complemento de uma dieta reduzida em calorias e de um aumento da atividade física para o controlo do peso e pode ser usado também em adolescentes com 12 ou mais anos de idade para o tratamento da obesidade.

O medicamento, que agora chega a Portugal, é comercializado em 11 países europeus (Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Reino Unido, Suécia e Suíça), bem como nos Estados Unidos da América, Canadá, Japão e Emirados Árabes Unidos.