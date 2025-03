Subsídio para todos os professores deslocados só entra em vigor em 2026

O subsídio para todos os professores deslocados só entra em vigor em janeiro de 2026.

O diploma foi publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Altera o decreto-lei do Governo que, em setembro do ano passado, criou um apoio extraordinário só para professores colocados em escolas consideradas carenciadas, ou seja, onde os alunos estiveram mais de dois meses consecutivos sem docentes.

As alterações agora publicadas determinam o alargamento do subsidio a todos os professores colocados a mais de 70 quilómetros de casa, mas só entra em vigor no inicio do próximo ano e mantém-se até 31 de julho de 2027.